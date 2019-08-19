Снова в топ-5: Свитолина обновила позицию в рейтинге лучших теннисисток мира
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в топ-5 мирового рейтинга WTA.
Обновленная версия списка представлена на официальном сайте женского Тура.
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Прошлую неделю Свитолина начинала на седьмой позиции, но выступление в Цинциннати позволило ей набрать необходимые очки и оказаться в первой пятерке.
На американском первенстве украинка сумела пробиться в 1/8 финала, где уступила местной теннисистке Софии Кенин.
В первую тройку рейтинга входят японка Наоми Оскака, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.
Изменения в рейтинге всех украинок опубликовал Twitter-аккаунт "Большого тенниса Украины".
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (19/08/2019)— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 19, 2019
5.@ElinaSvitolina ⬆️2
33.@D_Yastremska ⬇️1
40.@LTsurenko ⬇️5
74.#Kozlova ⬇️1
127.#Zavatska
134.#Kalinina ⬇️1
197.@marta_kostyuk ⬆️1
230.#Lopatetska ⬇️2
355.#Strakhova ⬇️7
381.#Shoshyna ⬆️1 (C-H🔥)
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина и Монфис поделились с фанатами романтическим фото.