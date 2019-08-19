Снова в топ-5: Свитолина обновила позицию в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинка поднялась на два строчки в списке.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в топ-5 мирового рейтинга WTA.

Обновленная версия списка представлена на официальном сайте женского Тура.

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Прошлую неделю Свитолина начинала на седьмой позиции, но выступление в Цинциннати позволило ей набрать необходимые очки и оказаться в первой пятерке.

На американском первенстве украинка сумела пробиться в 1/8 финала, где уступила местной теннисистке Софии Кенин.

В первую тройку рейтинга входят японка Наоми Оскака, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Изменения в рейтинге всех украинок опубликовал Twitter-аккаунт "Большого тенниса Украины".

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина и Монфис поделились с фанатами романтическим фото.