Поцелуй на корте: Свитолина и Монфис поделились с фанатами романтическим фото
12:55, 18 августа 2019Другое
297 0
Снимок восхитил фанатов украинки и француза.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис тренируются вместе / instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами фотографией своего поцелуя.
Читайте также"Свидания для нас - роскошь": Свитолина рассказала об отношениях с французским теннисистом
Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.
На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.
"Лучшая пара в теннисе", "Это и есть любовь, наслаждайтесь", "Это очень мило", "Любовь в воздухе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина покинула крупный турнир в Цинциннати.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter