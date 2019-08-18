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Поцелуй на корте: Свитолина и Монфис поделились с фанатами романтическим фото

12:55, 18 августа 2019
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис тренируются вместе / instagram.com/g.e.m.s.life

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Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.

"Лучшая пара в теннисе", "Это и есть любовь, наслаждайтесь", "Это очень мило", "Любовь в воздухе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни",  - комментируют фото подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина покинула крупный турнир в Цинциннати.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина