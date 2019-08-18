Поцелуй на корте: Свитолина и Монфис поделились с фанатами романтическим фото

Снимок восхитил фанатов украинки и француза.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами фотографией своего поцелуя.

Читайте также"Свидания для нас - роскошь": Свитолина рассказала об отношениях с французским теннисистом

Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.

"Лучшая пара в теннисе", "Это и есть любовь, наслаждайтесь", "Это очень мило", "Любовь в воздухе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина покинула крупный турнир в Цинциннати.