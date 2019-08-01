Названо имя лучшей спортсменки Украины в июле

НОК Украины вручил награду саблистке Ольге Харлан.

Звездная саблистка Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой Украины по итогам июля.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Лучшим тренером месяца соответственно был признан наставник Харлан Юрий Марченко.

В июле Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Украинка в шестой раз в карьере стала чемпионкой мира (в четвертый раз - в индивидуальных соревнованиях).

Отметим, что Харлан уже в одиннадцатый раз в карьере признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца. Теперь она делит рекорд по этому показателю с гимнастом Олегом Верняевым.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Харлан удивила новым имиджем.