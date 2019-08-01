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Названо имя лучшей спортсменки Украины в июле

17:59, 01 августа 2019
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Ольга Харлан / фото: УНИАН

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Лучшим тренером месяца соответственно был признан наставник Харлан Юрий Марченко.

В июле Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Украинка в шестой раз в карьере стала чемпионкой мира (в четвертый раз - в индивидуальных соревнованиях).

Отметим, что Харлан уже в одиннадцатый раз в карьере признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца. Теперь она делит рекорд по этому показателю с гимнастом Олегом Верняевым.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Харлан удивила новым имиджем.

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Теги: #фехтование#НОК Украины#Ольга Харлан