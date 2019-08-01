Названо имя лучшей спортсменки Украины в июле
17:59, 01 августа 2019Другое
22 0
НОК Украины вручил награду саблистке Ольге Харлан.
Ольга Харлан / фото: УНИАН
Звездная саблистка Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой Украины по итогам июля.
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Лучшим тренером месяца соответственно был признан наставник Харлан Юрий Марченко.
В июле Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Украинка в шестой раз в карьере стала чемпионкой мира (в четвертый раз - в индивидуальных соревнованиях).
Отметим, что Харлан уже в одиннадцатый раз в карьере признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца. Теперь она делит рекорд по этому показателю с гимнастом Олегом Верняевым.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Харлан удивила новым имиджем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter