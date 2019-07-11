Украинка обыграла россиянку и вышла в полуфинал молодежного Уимблдона
14:51, 11 июля 2019Другое
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Дарья Снигур продолжает побеждать в Англии.
Снигур добыла десятую победу в Англии / фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала очередную победу и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.
В четвертьфинале турнира Большого шлема 17-летняя теннисистка встречалась с представительницей России Полиной Кудерметовой.
Украинка владела ощутимым преимуществом и сумела добыть уверенную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Для Снигур эта победа стала десятой подряд на траве в Великобритании.
В полуфинале Дарья встретится с сильнейшей в паре Эмм Наварро (США) - Нацуми Кавагути (Япония).
Ранее УНИАН сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
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