"Если ты псих - отвечай за это": оскорбивший спортсменку президент ФВУ оконфузился новым высказыванием

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который нахамил велогонщице Анне Соловей, заявил, что "прощает ее".

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в Facebook оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей, прокомментировал скандальную ситуацию.

Слова Башенко приводит ТСН.

"Подоплека моего поста заключалась в том, чтобы показать областным структурам, что терять таких спортсменов, великих спортсменов, как Аня - это плохо. Почему Аня так отреагировала? Потому что она великая спортсменка, она имеет право на эту реакцию. Человек, который приносит государству золотую медаль, - имеет право на такую реакцию. Но я как президент федерации имею право на свое мнение", - сказал Башенко.

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При этом тут же глава ФВУ уже заявил, что Соловей не имела права так реагировать:

"Она член сборной команды государства. У нас государство - 40 миллионов человек. Член сборной команды должен быть примером во всем. Член сборной команды не имеет права на бурную реакцию. И я безусловно буду настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды".

Башенко заявил, что прощает спортсменку, которую оскорбил:

"Почему она обиделась, и на что - я не понимаю. Великие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю (смеется). Но в сборной ее не будет! Или ее не будет, или ее тренера не будет. Если ты псих - отвечай за свои психические реакции. Я думаю ответственным должен быть тренер".

Напомним, конфликт функционера и спортсменки разгорелся после того, как ФВУ на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора. У Соловей это поздравление вызвало недоумение, так как Мухомор не причастен к ее победе, о чем она написала в комментариях.

Следом Башенко нахамил Соловей: "Ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить", "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как зовут". Также функционер назвал спортсменку "принцессой".

Как сообщал УНИАН, ранее появилась реакция Министерства молодежи и спорта на скандал.