Украина - в топ-3: итоговый медальный зачет Европейских игр-2019
20:44, 30 июня 2019Другое
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В столице Беларуси Минске прошли вторые в истории Европейские игры.
Гимнаст Олег Верняев завоевал золото и два серебра / фото: НОК Украины
С 21 июня по 30 июня в Минске проходили Европейские игры-2019.
В ходе соревнований борьбу за медали вели представители 50 стран. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Европейские игры-2019: все медали украинских спортсменов.
Сборную Украины в Минске представляли 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.
У украинской сборной по итогам соревнований в активе 51 награда (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и итоговое третье место в медальном зачете.
Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|Россия
|44
|23
|42
|109
|2
|Беларусь
|24
|16
|29
|69
|3
|Украина
|16
|17
|18
|51
|4
|Италия
|13
|15
|13
|41
|5
|Нидерланды
|9
|13
|7
|29
|6
|Германия
|7
|6
|13
|26
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Франция
|6
|9
|13
|28
|9
|Великобритания
|6
|9
|8
|23
|10
|Азербайджан
|5
|10
|13
|28
|11
|Армения
|5
|3
|3
|11
|12
|Испания
|5
|2
|6
|13
|13
|Венгрия
|4
|6
|9
|19
|14
|Бельгия
|4
|1
|1
|6
|14
|Словения
|4
|1
|1
|6
|16
|Болгария
|3
|7
|8
|18
|17
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|18
|Швейцария
|3
|3
|4
|10
|19
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|20
|Греция
|3
|2
|4
|9
|21
|Дания
|3
|2
|3
|8
|22
|Польша
|3
|1
|10
|14
|23
|Швеция
|3
|1
|4
|8
|24
|Турция
|2
|6
|7
|15
|25
|Чехия
|2
|5
|6
|13
|26
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|27
|Латвия
|2
|3
|2
|7
|28
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|29
|Литва
|2
|1
|0
|3
|30
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|31
|Австрия
|1
|2
|4
|7
|31
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|33
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|34
|Косово
|1
|1
|1
|3
|35
|Эстония
|0
|2
|3
|5
|36
|Молдова
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|4
|38
|Люксембург
|0
|1
|2
|3
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|39
|Черногория
|0
|1
|0
|1
|42
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|43
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
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