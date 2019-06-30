Украина - в топ-3: итоговый медальный зачет Европейских игр-2019

В столице Беларуси Минске прошли вторые в истории Европейские игры.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходили Европейские игры-2019.

В ходе соревнований борьбу за медали вели представители 50 стран. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Европейские игры-2019: все медали украинских спортсменов.

Сборную Украины в Минске представляли 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

У украинской сборной по итогам соревнований в активе 51 награда (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и итоговое третье место в медальном зачете.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019