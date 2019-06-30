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Украина - в топ-3: итоговый медальный зачет Европейских игр-2019

20:44, 30 июня 2019
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Гимнаст Олег Верняев завоевал золото и два серебра / фото: НОК Украины

В ходе соревнований борьбу за медали вели представители 50 стран. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Европейские игры-2019: все медали украинских спортсменов.

Сборную Украины в Минске представляли 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

У украинской сборной по итогам соревнований в активе 51 награда (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и итоговое третье место в медальном зачете.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019

СтранаЗСБВсего
1Россия442342109
2Беларусь24162969
3Украина16171851
4Италия13151341
5Нидерланды913729
6Германия761326
7Грузия6101430
8Франция691328
9Великобритания69823
10Азербайджан5101328
11Армения53311
12Испания52613
13Венгрия46919
14Бельгия4116
14Словения4116
16Болгария37818
17Португалия36615
18Швейцария33410
19Израиль3317
20Греция3249
21Дания3238
22Польша311014
23Швеция3148
24Турция26715
25Чехия25613
26Румыния23510
27Латвия2327
28Хорватия2158
29Литва2103
30Финляндия2013
31Австрия1247
31Ирландия1247
33Сербия1236
34Косово1113
35Эстония0235
36Молдова0145
37Словакия0134
38Люксембург0123
39Босния и Герцеговина0101
39Кипр0101
39Черногория0101
42Норвегия0022
43Сан-Марино0011

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Теги: #Европейские игры#Европейские игры-2019