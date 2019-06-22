Второе золото в дзюдо: украинец Зантарая стал победителем Европейских игр-2019 (видео)

Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине вторую золотую медаль на соревнованиях в Минске.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал золотую медаль на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Зантарая стал победителем соревнований в весовой категории до 66 кг.

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По пути к финалу украинец был сильнее представителя Мальты Джереми Сайвелла, словенца Андраза Жереба, белоруса Дмитрия Шершана и грузина Баграти Ниниашвили.

В финале Зантарая победил итальянца Маттео Медвеса. В конце схватки украинец провел прием, за который получил высшую оценку - иппон.

Таким образом, Зантарая принес Украине вторую золотую медаль Европейских игр-2019. Ранее золото также выиграла дзюдоистка Дарья Белодед.

Отметим, что Европейские игры-2019 в этом году в дзюдо одновременно являются и чемпионатом Европы.

УНИАН также сообщал о том, что сборную Украины встретили на церемонии открытия Европейских игр-2019 бурными овациями.