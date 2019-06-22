Второе золото в дзюдо: украинец Зантарая стал победителем Европейских игр-2019 (видео)
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал золотую медаль на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.
Зантарая стал победителем соревнований в весовой категории до 66 кг.
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По пути к финалу украинец был сильнее представителя Мальты Джереми Сайвелла, словенца Андраза Жереба, белоруса Дмитрия Шершана и грузина Баграти Ниниашвили.
В финале Зантарая победил итальянца Маттео Медвеса. В конце схватки украинец провел прием, за который получил высшую оценку - иппон.
Таким образом, Зантарая принес Украине вторую золотую медаль Европейских игр-2019. Ранее золото также выиграла дзюдоистка Дарья Белодед.
Отметим, что Европейские игры-2019 в этом году в дзюдо одновременно являются и чемпионатом Европы.
УНИАН также сообщал о том, что сборную Украины встретили на церемонии открытия Европейских игр-2019 бурными овациями.