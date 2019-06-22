Дзюдоистка Белодед принесла Украине первую золотую медаль на Европейских играх-2019 (видео)

В финале украинка выиграла у соперницы из России.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золотую медаль на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

18-летняя украинка стала лучшей на соревнованиях в весовой категории до 48 кг.

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По пути к финалу Белодед выиграла у двукратной чемпионки Европы, обладательницы бронзовой награды Олимпиады-2016 Евы Черновицки из Венгрии, в четвертьфинале была сильнее француженки Мелани Клеман, а в полуфинале победила Милицу Николич из Сербии.

В финале Белодед выиграла у чемпионки Европы-2018 Ирины Долговой из России. В решающей схватке украинка победила со счетом 1:0.

Эта медаль стала первой на Европейских играх-2019 для Украины.

Напомним, Белодед является действующей чемпионкой мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборную Украины бурными овациями встретили на церемонии открытия Европейских игр в Минске.