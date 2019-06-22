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Дзюдоистка Белодед принесла Украине первую золотую медаль на Европейских играх-2019 (видео)

17:48, 22 июня 2019
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Дарья Белодед завоевала золотую медаль / фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

18-летняя украинка стала лучшей на соревнованиях в весовой категории до 48 кг.

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По пути к финалу Белодед выиграла у двукратной чемпионки Европы, обладательницы бронзовой награды Олимпиады-2016 Евы Черновицки из Венгрии, в четвертьфинале была сильнее француженки Мелани Клеман, а в полуфинале победила Милицу Николич из Сербии.

В финале Белодед выиграла у чемпионки Европы-2018 Ирины Долговой из России. В решающей схватке украинка победила со счетом 1:0.

Эта медаль стала первой на Европейских играх-2019 для Украины.

Напомним, Белодед является действующей чемпионкой мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборную Украины бурными овациями встретили на церемонии открытия Европейских игр в Минске.

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Теги: #Дарья Белодед#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019