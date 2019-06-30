Украинский боксер Хижняк стал чемпионом Европейских игр (видео)

Александр Хижняк принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в боксе.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

В финальном поединке в весовой категории до 75 кг Хижняк уверенно выиграл у итальянца Сальваторе Кавальяро.

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Украинец доминировал по ходу боя и выиграл единогласным решением судей - 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Хижняк принес Украине двенадцатое золото на Европейских играх-2019 и второе - в боксе.

Для украинского боксера эта золотая медаль стала третьей в карьере на крупных соревнованиях. Ранее в 2017 году он становился чемпионом мира и Европы.

Еще один украинский боксер Николай Буценко завоевал серебряную медаль. В финале в весовой категории 56 кг украинец решением судей уступил ирландцу Курту Уокеру.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль в Минске выиграл боксер Виктор Выхрист.