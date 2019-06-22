Стало известно, где пройдут Европейские игры-2023

Польша выбрана местом проведения третьих в истории Европейских игр.

Польский Краков был выбран хозяином третьих в истории Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.

Об этом сообщает официальный сайт Европейских олимпийских комитетов.

Польский город, который был единственным кандидатом на проведение соревнований, выбрали на внеочередной генеральной ассамблее EOК в Минске

За Краков проголосовали представители всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы, которые участвуют в играх.

Напомним, в 2015 году дебютные Европейские игры принимал Баку, а с 21 по 30 июня вторые Европейские игры проходят в Минске.

Как сообщал УНИАН, 21 июня прошла церемония открытия Европейских игр-2019.