Стало известно, где пройдут Европейские игры-2023
20:10, 22 июня 2019Другое
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Польша выбрана местом проведения третьих в истории Европейских игр.
За Краков проголосовали единогласно / фото: twitter.com/eocmedia
Польский Краков был выбран хозяином третьих в истории Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.
Об этом сообщает официальный сайт Европейских олимпийских комитетов.
Польский город, который был единственным кандидатом на проведение соревнований, выбрали на внеочередной генеральной ассамблее EOК в Минске
За Краков проголосовали представители всех 50 национальных олимпийских комитетов Европы, которые участвуют в играх.
Напомним, в 2015 году дебютные Европейские игры принимал Баку, а с 21 по 30 июня вторые Европейские игры проходят в Минске.
Как сообщал УНИАН, 21 июня прошла церемония открытия Европейских игр-2019.
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