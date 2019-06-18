"В принципиальном поединке": украинский кикбоксер победил россиянина в финале Кубка мира

Любомир Каналош одержал досрочную победу в финальном бою.

Украинский кикбоксер Любомир Каналош стал победителем Кубка мира, который проходит в итальянском Римини.

Каналош завоевал золотую медаль в возрастной категории 17-18 лет в весе до 67 кг.

В финальном поединке представитель Ужгорода одержал досрочную победу над россиянином Даниилом Гордеевым.

О победе своего подопечного в Facebook рассказал тренер Игорь Шимоняк.

"Мы это сделали! В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке Мира по кикбоксингу WAKO в Италии Римини 2019! Любомир выполнил задачу на 100% и закончил досрочно во втором раунде! Эмоции зашкаливают, победа одна на всех, Украина вперед к победе!", - написал Шимоняк, также поблагодарив всех за поддержку.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Олег Малиновский одержал очередную победу на профи-ринге.