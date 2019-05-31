Ролан Гаррос: Цуренко вышла в третий круг, Свитолина покинула турнир

Первая ракетка Украины прекратила борьбу за титул в третьем круге.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции. В то же время вторая ракетка страны Леся Цуренко выиграла свой матч второго круга.

В матче третьего раунда Свитолина, которая была посеяна на турнире под девятым номером, уступила 19-й ракетке мира Гарбинье Мугурусе из Испании.

Встреча завершилась поражением Свитолиной в двух сетах - 3:6, 3:6.

Отметим, что в прошлом году Свитолина также покинула Ролан Гаррос в третьем круге.

Цуренко в матче второго круга, который 30 мая был прерван из-за наступления темноты при счете 6:6 в третьем сете, одолела представительницу Словакии Александру Крунич.

Напряженная встреча завершилась победой Цуренко со счетом 5:7, 7:5, 11:9

В третьем круге Ролан Гаррос Цуренко встретится с действующей победительницей турнира, третьей ракеткой мира Симоной Халеп.

Как сообщал УНИАН, ранее Ролан Гаррос покинула третья ракетка Украины Даяна Ястремская.