ЧМ-2019 по хоккею: Канада и Россия стали первыми полуфиналистами

На чемпионате мира по хоккею состоялись первые матчи 1/4 финала.

На мировом первенстве по хоккею, которое проходит в Словакии, определились первые полуфиналисты.

Сборная России в четвертьфинале обыграла сборную США. А сборная Канады в драматичном матче прошла сборную Швейцарию. Канадцы ушли от поражения за 0,4 секунды до финальной сирены третьего периода, а затем дожали соперника в овертайме.

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Россия - США - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: Гусев - 4 (Сергачев, Кучеров), 1:07 - 1:0. Сергачев - 1 (бол., Гусев), 15:47 - 2:0. Шей - 2 (Кейн, Годро), 22:22 - 2:1. Капризов - 2 (Гусев, Сергачев), 41:31 - 3:1. Хэнифин - 1 (Д. Хьюз), 45:53 - 3:2. Григоренко - 3 (Малкин, Дадонов), 47:02 - 4:2. Дебринкэт - 7 (Кейн, Д. Хьюз), 57:10 - 4:3.

Канада - Швейцария - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: Андригетто - 3 (бол., Диас, Фиала), 18:06 0 0:1. Стоун 0 6 (Фаббро, Дюбуа), 25:45 - 1:1. Хишир - 4 (бол., Марчини, Нидеррайтер), 39:57 - 1:2. Сиверсон - 1 (Стоун), 59:59 - 2:2. Стоун - 7 (Дюбуа, Теодор), 65:07 - 3:2.

Соперники России и Канады определятся в других полуфинальных матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее IIHF опубликовала видео с лучшими моментами группового этапа ЧМ-2019.