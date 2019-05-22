ЧМ-2019 по хоккею: самые яркие моменты группового этапа (видео)
13:39, 22 мая 2019Другое
53 0
IIHF представила подборку лучших моментов групповой стадии чемпионата мира-2019.
Финляндия - Канада / REUTERS
Международная федерация хоккея (IIHF) представила видеоролик с самыми яркими моментами чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.
Видео было опубликовано на YouTube-канале IIHF.
В подбору вошли наиболее эффектные заброшенные шайбы и сэйвы голкиперов.
Напомним, победу в своих группах одержали сборные Канады и России, а покинули элитный дивизион Франция и Австрия.
По итогам группового этапа ЧМ-2019 были сформированы четвертьфинальные пары. В первом раунде плей-офф Канада сыграет со Швейцарией, Россия - с США, Финляндия - со Швецией, а Чехия - с Германией.
Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая.
УНИАН также сообщал о том, что британские хоккеисты спели оскорбительную песню в свой адрес после важной победы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter