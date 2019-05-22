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ЧМ-2019 по хоккею: самые яркие моменты группового этапа (видео)

13:39, 22 мая 2019
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Финляндия - Канада / REUTERS

Видео было опубликовано на YouTube-канале IIHF.

В подбору вошли наиболее эффектные заброшенные шайбы и сэйвы голкиперов.

Напомним, победу в своих группах одержали сборные Канады и России, а покинули элитный дивизион Франция и Австрия.

По итогам группового этапа ЧМ-2019 были сформированы четвертьфинальные пары. В первом раунде плей-офф Канада сыграет со Швейцарией, Россия - с США, Финляндия - со Швецией, а Чехия - с Германией.

Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая.

УНИАН также сообщал о том, что британские хоккеисты спели оскорбительную песню в свой адрес после важной победы.

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Теги: #хоккей#ЧМ-2019 по хоккею