ЧМ-2019 по хоккею: самые яркие моменты группового этапа (видео)

IIHF представила подборку лучших моментов групповой стадии чемпионата мира-2019.

Международная федерация хоккея (IIHF) представила видеоролик с самыми яркими моментами чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Видео было опубликовано на YouTube-канале IIHF.

В подбору вошли наиболее эффектные заброшенные шайбы и сэйвы голкиперов.

Напомним, победу в своих группах одержали сборные Канады и России, а покинули элитный дивизион Франция и Австрия.

По итогам группового этапа ЧМ-2019 были сформированы четвертьфинальные пары. В первом раунде плей-офф Канада сыграет со Швейцарией, Россия - с США, Финляндия - со Швецией, а Чехия - с Германией.

Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая.

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