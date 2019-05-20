Украинские теннисистки успешно стартовали на турнире во Франции
18:10, 20 мая 2019Другое
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Даяна Ястремская и Марта Костюк одержали уверенные победы в матчах первого круга.
Даяна Ястремская обыграла соперницу из Франции / фото: btu.org.ua
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк пробились во второй круг турнира во французском Страсбурге.
Ястремская в матче первого круга обыграла представительницу Франции Полин Парментье. Украинка одолела соперницу в двух сетах - 6:2, 6:4.
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Во втором раунде Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур (№94 в рейтинге WTA).
Костюк за 1 час и 20 минут выиграла у бельгийки Мари Бенуа. Украинка отпраздновала победу со счетом 6:4, 6:1.
В следующем круге Костюк встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, которая занимает в рейтинге WTA 45-е место.
Ранее УНИАН сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за два года покинула топ-8 мирового рейтинга.
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