Украинские теннисистки успешно стартовали на турнире во Франции

Даяна Ястремская и Марта Костюк одержали уверенные победы в матчах первого круга.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк пробились во второй круг турнира во французском Страсбурге.

Ястремская в матче первого круга обыграла представительницу Франции Полин Парментье. Украинка одолела соперницу в двух сетах - 6:2, 6:4.

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Во втором раунде Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур (№94 в рейтинге WTA).

Костюк за 1 час и 20 минут выиграла у бельгийки Мари Бенуа. Украинка отпраздновала победу со счетом 6:4, 6:1.

В следующем круге Костюк встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, которая занимает в рейтинге WTA 45-е место.

Ранее УНИАН сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за два года покинула топ-8 мирового рейтинга.