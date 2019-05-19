Канадский хоккеист забросил невероятно эффектную шайбу на чемпионате мира (видео)

Гол Энтони Манты признан лучшим по итогам игрового дня.

Шайба, заброшенная канадским хоккеистом Энтони Мантой в ворота сборной Германии, признана лучшей по итогам игрового дня 18 мая.

Видео было опубликовано на официальном канале IIHF в YouTube.

Манта забросил одну из самых красивых шайб всего турнира при помощи необычного приема.

В третьем периоде канадец совершил перехват, вышел на голкипера и сделал эффектный трюк - просунул клюшку между ног, завел ее за левую ногу и отправил шайбу в дальний угол ворот.

Также в тройку лучших голов игрового дня вошли шайбы, заброшенные словаком Мартином Маринчиком и норвежцем Тобиасом Линдстремом.

Как сообщал УНИАН, Швеция и Канада одержали важные победы на ЧМ-2019.