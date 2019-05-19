Канадский хоккеист забросил невероятно эффектную шайбу на чемпионате мира (видео)
11:48, 19 мая 2019Другое
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Гол Энтони Манты признан лучшим по итогам игрового дня.
Энтони Манта / REUTERS
Шайба, заброшенная канадским хоккеистом Энтони Мантой в ворота сборной Германии, признана лучшей по итогам игрового дня 18 мая.
Видео было опубликовано на официальном канале IIHF в YouTube.
Манта забросил одну из самых красивых шайб всего турнира при помощи необычного приема.
В третьем периоде канадец совершил перехват, вышел на голкипера и сделал эффектный трюк - просунул клюшку между ног, завел ее за левую ногу и отправил шайбу в дальний угол ворот.
Также в тройку лучших голов игрового дня вошли шайбы, заброшенные словаком Мартином Маринчиком и норвежцем Тобиасом Линдстремом.
Как сообщал УНИАН, Швеция и Канада одержали важные победы на ЧМ-2019.
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