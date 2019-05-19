ЧМ-2019 по хоккею: сборные Швеции и Канады одержали важные победы

На чемпионате мира по хоккею в Словакии прошли очередные матчи.

На чемпионате мира-2019 по хоккею 18 мая состоялось шесть поединков. В центральном матче группы А сборная Канады разгромила одного из лидеров - Германию - со счетом 8:1. В группе В трудную победу одержала Швеция, обыграв со счетом 4:3 лидера группы - Швейцарию. Без поражений продолжает идти Россия, которая обыграла Латвию - 3:1. Группа А Дания - США - 1:7 (0:4, 1:2, 0:1) Канада - Германия - 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) Великобритания - Словакия - 1:7 (1:3, 0:3, 0:1) Положение команд: Финляндия - 13 очков (5 матчей), Германия - 12 (5), Канада - 12 (5), США - 11 (5), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (6) Группа В Латвия - Россия - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) Италия - Норвегия - 1:7 (0:1, 0:0, 1:6) Швеция - Швейцария - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Положение команд: Россия - 15 очков (5 матчей), Швейцария - 12 (5), Чехия - 12 (5), Швеция - 12 (5), Латвия - 6 (5), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (6) Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия и Чехия одержали разгромные победы на ЧМ-2019.

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