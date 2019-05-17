"Где мои призовые?": украинский спортсмен обратился к власти после победы на чемпионате Европы

Жан Беленюк заявил, что больше месяца ждет 50 тысяч гривен за золотую медаль на европейском первенстве.

Украинец борец греко-римского стиля Жан Беленюк обратился к министерству спорта в лице Игоря Жданова в связи с невыплатой призовых за победу на чемпионате Европы 14 апреля.

На своей странице в Facebook Беленюк подчеркнул, что ждет денег уже больше месяца.

"Только лишь осознал, что больше месяца прошло с тех пор как я стал чемпионом Европы, а призовые от министерства до сих пор не получил. Министр Игорь Жданов, где мои призовые? Такого раньше не было. Что творится? Что случилось с министерством? Ранее вы из меня сделали миллионера сразу по приезду с соревнований? По крайней мере, так писал ваш пиарщик Павел. А сейчас что?", - написал Беленюк.

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Спортсмен также в шутку написал, что уже привык к роскошной жизни:

"Я уже привык к жизни в стиле luxury, поэтому, даже не мечтайте что оставлю вам свои 50 тысяч гривен золота! Моему айфону уже несколько месяцев, самое время приобрести новый. Поэтому жду".

В министерстве спорта ответили Беленюку. Советник Жданова Павел Булгак заявил, что приказ о выплате денег уже подписан.

"Только что оперативно выяснил ситуацию. Приказ о выплате призовых Жану Беленюку подписан. С понедельника выплаты должны поступить на его карточку. Спасибо за достойное представление Украины на международной спортивной арене, желаем новых побед", – написал Булгак на своей странице в Facebook.

УНИАН также сообщал о том, что Беленюк заявил, что может завершить карьеру после Олимпиады-2020.