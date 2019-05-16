Скандальный австралийский теннисист во время матча в Риме бросался бутылками и стульями (видео)

За свое поведение Ник Кириос был наказан техническим поражением и, вероятно, получит дисквалификацию.

36-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кириос отличился скандальным поведением и не смог доиграть матч второго тура грунтового турнира серии Masters 1000 в Риме против норвежца Каспера Рууда. В начале третьего сета австралиец не совладал с нервами и начал бросаться стульями после того, как судья на вышке присудил ему техническое поражение из-за неспортивного поведения, сообщает Xsport.

Secuencia completa del adiós de Nick Kyrgios en Roma. Qué vergüenza



[🎥: @TennisTV] pic.twitter.com/jFe0We4MTd — Fernando Murciego (@fermurciego) 16 травня 2019 р.

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Перед этим Кириос получал предупреждения за то, что в перерывах бросал бутылки зрителям. Скорее всего, позже Кириос получит и дополнительное наказание за свое поведение.

Cледует отметить, что после своего предыдущего матча на турнире Кириос дал интервью, в котором жестко раскритиковал ряд представителей теннисной элиты, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.