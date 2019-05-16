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Скандальный австралийский теннисист во время матча в Риме бросался бутылками и стульями (видео)

17:23, 16 мая 2019
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Ник Кириос / REUTERS

36-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кириос отличился скандальным поведением и не смог доиграть матч второго тура грунтового турнира серии Masters 1000 в Риме против норвежца Каспера Рууда. В начале третьего сета австралиец не совладал с нервами и начал бросаться стульями после того, как судья на вышке присудил ему техническое поражение из-за неспортивного поведения, сообщает Xsport.

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Перед этим Кириос получал предупреждения за то, что в перерывах бросал бутылки зрителям. Скорее всего, позже Кириос получит и дополнительное наказание за свое поведение.

Cледует отметить, что после своего предыдущего матча на турнире Кириос дал интервью, в котором жестко раскритиковал ряд представителей теннисной элиты, среди которых Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско.

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Теги: #Рим#теннис