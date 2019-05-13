Олимпийскую чемпионку по конькам в Москве насмерть сбила машина

Советская конькобежка Клара Нестерова (Гусева) погибла в результате ДТП.

Советская конькобежка, чемпионка Олимпийских игр 1960 года Клара Нестерова (Гусева) погибла в результате ДТП в Москве. Ее сбил автомобиль. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Клара Нестерова скончалась не приходя в сознание.

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Как пишут российские СМИ, одной из причин ДТП, по версии правоохранителей, является то, что мотоциклист и автомобилист затеяли гонки, которые и привели к трагедии.

Клара Нестерова завоевала олимпийское золото в Скво-Вэлли (США) в 1960 году, когда скоростное катание женщин на коньках было впервые включено в программу Игр.

В том же 1960-м Нестерова победила на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье среди женщин в Эстерсунде (Швеция). В 1964-м спортсменка выступала также на Олимпийских играх в Инсбруке, но медалей завоевать не сумела.

Как сообщал УНИАН, стала известна официальная причина смерти известного российского пропагандиста Сергея Доренко, который погиб во время езды на мотоцикле в Москве.