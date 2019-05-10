Названа официальная причина смерти известного российского пропагандиста Доренко

Вскрытие проводилось ночью 10 мая в морге при Троекуровском кладбище.

Главный редактор "Говорит Москва", известный российский пропагандист Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты.

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"Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы, пишет "Говорит Москва".

Вскрытие проводилось ночью 10 мая в морге при Троекуровском кладбище.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.