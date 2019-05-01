Сборная Украины уничтожила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею (видео)

В третьем матче турнира украинцы одержали свою первую победу.

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который в эти дни проходит в Эстонии. "Желто-синие" обыграли команду Нидерландов.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 8:1.

Нидерланды - Украина - 1:8

Голы: 0:1. Андрей Михнов (19:33), 1:1. Мэйсон (27:23 - бол.). 1:2. Скрипец (32:40), 1:3. Мережко (32:51), 1:4. Лялька (33:25), 1:5. Мазур (36:00), 1:6 Михнов (44:34 - бол.), 1:7 Лялька (49:49 - бол.), 1:8 Лялька (58:49 - бол.)

После трех матчей сборная Украины набрала 3 очка и занимает в турнирной таблице своей группы четвертое место из шести команд.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (второй по силе дивизион). Команда, которая займе последнее место, опустится в низший дивизион.

Свой следующий матч на мировом первенстве Украина проведет 2 мая - подопечные Андрея Срюбко встретятся с Румынией.

Как сообщал УНИАН, в двух первых матчах сборная Украины потерпела поражения.