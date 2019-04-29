Сборная Украины по хоккею начала ЧМ-2019 с двух поражений подряд
Сборная Украины по хоккею провела второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который проходит в Эстонии.
Соперником «сине-желтых» была сборная Польши, которая еще в прошлом году выступала в дивизионе рангом выше. Поляки подтвердили статус фаворита в дуэли и уверенно победили со счетом 7:3 (2:1, 4:1, 1:1). Голами в составе украинской сборной отличились Толстушко, Лялька и Бабинец.
Отметим, что до этого в воскресенье в стартовой игре турнира сборная Украины проиграла Японии со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (второй по силе дивизион). Команда, занявшая последнее место, опустится в низший дивизион.
Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония).
Воскресенье, 28 апреля
13:00 Украина – Япония - 2:3
16:30 Румыния – Эстония - 4:3
20:00 Нидерланды – Польша - 1:8
Понедельник, 29 апреля
13:00 Япония – Румыния - 2:3
16:30 Польша – Украина - 7:3
20:00 Эстония – Нидерланды
Среда, 1 мая
13:00 Нидерланды – Украина
16:30 Япония – Эстония
20:00 Польша – Румыния
Четверг, 2 мая
13:00 Япония – Нидерланды
16:30 Украина – Румыния
20:00 Эстония – Польша
Суббота, 4 мая
13:00 Румыния – Нидерланды
16:30 Польша – Япония
20:00 Эстония – Украина