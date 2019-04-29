Сборная Украины по хоккею начала ЧМ-2019 с двух поражений подряд

После неудачи в стартовом туре с Японией украинцы проиграли и главным фаворитам дивизиона - полякам.

Сборная Украины по хоккею провела второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IB, который проходит в Эстонии.

Соперником «сине-желтых» была сборная Польши, которая еще в прошлом году выступала в дивизионе рангом выше. Поляки подтвердили статус фаворита в дуэли и уверенно победили со счетом 7:3 (2:1, 4:1, 1:1). Голами в составе украинской сборной отличились Толстушко, Лялька и Бабинец.

Отметим, что до этого в воскресенье в стартовой игре турнира сборная Украины проиграла Японии со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (второй по силе дивизион). Команда, занявшая последнее место, опустится в низший дивизион.

Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония).

Воскресенье, 28 апреля

13:00 Украина – Япония - 2:3

16:30 Румыния – Эстония - 4:3

20:00 Нидерланды – Польша - 1:8

Понедельник, 29 апреля

13:00 Япония – Румыния - 2:3

16:30 Польша – Украина - 7:3

20:00 Эстония – Нидерланды

Среда, 1 мая

13:00 Нидерланды – Украина

16:30 Япония – Эстония

20:00 Польша – Румыния

Четверг, 2 мая

13:00 Япония – Нидерланды

16:30 Украина – Румыния

20:00 Эстония – Польша

Суббота, 4 мая

13:00 Румыния – Нидерланды

16:30 Польша – Япония

20:00 Эстония – Украина