Кубок Стэнли: Коламбус и Сан-Хосе захватили лидерство в сериях (видео)

В НХЛ состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.

В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Коламбус" повел в серии с "Бостоном", а "Сан-Хосе" вышел вперед в противостоянии с "Колорадо".

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

"Коламбус" - "Бостон" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Дженнер (Нэш, Харрингтон), 18:37, 2:0 Дюшен (Фолиньо, Аткинсон), 32:42, ГБ, 2:1 Дебраск (Крейчи, Кулман), 39:20

Вратари: Бобровский - Раск

Cчет в серии: 2-1

"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Кутюр (Нюквист, Майер), 15:24, 0:2 Майер, 18:42, 1:2 Маккиннон (Коул), 35:51, 2:2 Нието (Жирар, Макар) 51:45, 2:3 Кутюр (Майер, Нюквист), 52:50, 2:4 Кутюр (п.в., М. Карлссон), 59:30

Вратари: Грубауэр (58:29 - 59:30, 59:37) - Джонс

Cчет в серии: 1-2

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Кубке Стэнли "Сент-Луис" обыграл "Даллас".