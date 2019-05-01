Кубок Стэнли: Коламбус и Сан-Хосе захватили лидерство в сериях (видео)
09:37, 01 мая 2019Другое
69 0
В НХЛ состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф.
Коламбус - Бостон / REUTERS
В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Коламбус" повел в серии с "Бостоном", а "Сан-Хосе" вышел вперед в противостоянии с "Колорадо".
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
"Коламбус" - "Бостон" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 Дженнер (Нэш, Харрингтон), 18:37, 2:0 Дюшен (Фолиньо, Аткинсон), 32:42, ГБ, 2:1 Дебраск (Крейчи, Кулман), 39:20
Вратари: Бобровский - Раск
Cчет в серии: 2-1
"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 Кутюр (Нюквист, Майер), 15:24, 0:2 Майер, 18:42, 1:2 Маккиннон (Коул), 35:51, 2:2 Нието (Жирар, Макар) 51:45, 2:3 Кутюр (Майер, Нюквист), 52:50, 2:4 Кутюр (п.в., М. Карлссон), 59:30
Вратари: Грубауэр (58:29 - 59:30, 59:37) - Джонс
Cчет в серии: 1-2
Ранее УНИАН сообщал о том, что в Кубке Стэнли "Сент-Луис" обыграл "Даллас".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter