Кубок Стэнли: Сент-Луис обыграл Даллас на выезде и повел в четвертьфинальной серии (видео)

Судьбу поединка решили последние минуты.

Накануне состоялся один поединок второго раунда Кубка Стэнли. В третьем матче четвертьфинальной серии «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Далласом» - 4:3.

Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок в конце встречи, когда команды провели по две результативные атаки. «Сент-Луис» вышел вперёд в серии 2-1.

«Даллас» – «Сент-Луис» 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 Шварц (Парэйко, О`Райлли), 1:27, 1:1 Радулов (Спецца, Даулинг), 17:12, ГБ, 1:2 Бозак (Томас, Данн), 28:30, 2:2 Кольяно (Янмарк), 53:06, ГМ, 2:3 Пьетранджело (Боумистер, Шварц), 54:24, 3:3 Сегин (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52, 3:4 Марун (Боумистер, Бозак), 58:22

Вратари: Бишоп – Биннингтон

Серия - 1-2