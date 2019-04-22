Химик в овертайме победил Киев-Баскет и вплотную приблизился к завоеванию золота Суперлиги

Следующая встреча команд состоится в Киеве 25 апреля.

В Южном состоялся второй поединок чемпионской серии плей-офф баскетбольной Суперлиги, в котором местный "Химик" принимал "столичный "Киев-Баскет". Игра завершилась победой хозяев со счетом 92:87, сообщает официальный сайт турнира.

Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а сразу после большого перерыва резкий рывок сделали киевские баскетболисты, выигравшие третью четверть +12. Однако подопечные Виталия Степановского на характере вытянули последнюю четверть (+11) и перевели игру в овертайм.

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В дополнительной пятиминутке вновь лучше себя проявили хозяева, которые выиграли данный отрезок со счетом 14:9.

В итоге вторая победа "Химика" в золотой серии - 92:87 (20:19, 23:23, 12:24, 23:12, 14:9). Южненцы вырвались вперед в противостоянии, которое продолжается до трех побед - 2:0. Следующая игра, которая может оказаться решающей в борьбе за чемпионское звание, состоится в четверг, 25 апреля в киевском Дворце спорта.

"Химик" - Киев-Баскет" - 92:87 ОТ (20:19, 23:23, 12:24, 23:12, 14:9)

"Химик": Джонс - 25, Эдвин - 19, Сидоров - 15, Павлов - 12, Марченко - 9, Войналович - 7, Рябчук - 5.

"Киев-Баскет": Петров - 23, Крик - 20, Носков - 12, Латкович - 10, Крутоус - 9, Нванкво - 8, Луценко - 3, Сандул - 2.