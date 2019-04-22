"3650 километров от родины не помешали": как голосовали украинские спортсмены (фото)

Известные украинские спортсмены сделали свой выбор во втором туре.

21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. Известные украинские спортсмены посетили избирательные участки, чтобы отдать свои голоса.

Футболист Роман Зозуля проголосовал в Испании. В Facebook форвард отметил, что голосовал в первые в жизни и подчеркнул: "Даже 3650 километров от родной Украины не помешали".

Украинский борец Жан Беленюк добавил в Instagram фото с избирательного участка и написал: "Тем, кто рассчитывает на себя, не имеет значения как жить - "по-новому" или "по-веселому".

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский, полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и биатлонист Дмитрий Пидручный также поделились снимками с избирательного участка.

Гимнаст Олег Верняев показал подписчикам фото с незаполненным бюллетенем.

УНИАН ранее также сообщал о том, как украинские спортсмены отреагировали на дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.