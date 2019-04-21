Украинские гимнастки везут домой 5 наград с Кубка мира в Ташкенте (видео золотого выступления)

Украинки завоевали 1 золото, 1 серебро и 3 бронзовые награды.

Пять наград завоевала украинская сборная по художественной гимнастике на Кубке мира в Ташкенте.

Полный комплект медалей - золото в упражнениях с 5 мячами, серебро с 3 обручами / 2 парами булав и бронза в многоборье - собрали наши груповички Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая, Алина Бихно, Татьяна Довженко и Мария Высочанская.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Также отдельно две бронзовые награды завоевала украинка Влада Никольченко, которая сходила на третью ступеньку пьедестала в соревнованиях с обручем и булавами.

К вашему вниманию золотой выступление украинской команды в упражнениях с 5 мячами под композицию No Roots немецкой певицы Элис Мертон.