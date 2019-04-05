Киев-Баскет в первом полуфинале Суперлиги на выезде одолел Запорожье

Киевляне повели в серии до трех побед - 1:0.

В пятницу, 5 апреля, победитель регулярного чемпионата Украины "Запорожье" принимал "Киев-Баскет" в первом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги.

Столичные баскетболисты праздновали победу со счетом 94:86. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Первая половина прошла по сценарию Евгения Мурзина, который сумел навязать сопернику комфортный для его команды темп игры. Гости имели небольшое преимущество на чужом щите, допустили меньшего количества потерь и пытались навязать вязкую игру сопернику в трехсекундной зоне.

Завладев преимуществом в дебюте, гости лидировали в счете на протяжении всей первой половины, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 3 очка. Хозяева отошли после неудачного старта лишь во второй четверти, но выиграть стартовые 20 минут полуфинал не сумели.

Напряжение возросло еще больше в третьей четверти. Команды много фолили и полчетверти занимались пробиванием штрафных. На этом отрезке запорожцы сумели впервые в матче выйти вперед, но благодаря классной игре Петрова, который набрал 10 очков за десятиминутку, киевляне сумели сохранить преимущество перед заключительным игровым отрезком.

Но в итоге игра бигмена национальной сборной Украины во второй половине стала определяющей для его коллектива. Петров набрал еще 14 очков в заключительной четверти и именно вокруг этого игрока строилась игра киевлян в решающие минуты игры. Запорожцы лишь очень редкими эпизодами находили свой темп в этом матче - в основном игра проходила под диктовку "Киев-Баскета", который открыл полуфинальную серию выездной победой. Гости имели преимущество по всем ключевым статистическим показателям и довели матч, который длился более двух часов, до победы - 94:86.

Второй поединок серии соперники проведут в воскресенье, 7 апреля, также в Запорожье.

Суперлига Пари-Матч

Полуфинал. Первый матч

Запорожье - Киев-Баскет 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

Запорожье: Холтон 18 + 6 подборов + 3 передачи, Хилл 16 + 9 подборов - 4 потери, Кондраков 11 + 4 передачи), Мироненко 5, Прессли 3 + 5 підбиринь + 2 блок-шота - старт, Трент 19 + 7 подборов + 4 перехвата, Шевченко 14 + 2 блок-шота, Овдеєеко 0, 0 Буц

Киев-Баскет: Нванкво 11 + 5 подборов, Крик 10 + 4 подбора, Крутоус 9, Челован 6, Горобченко 3 + 8 передач - старт, Петров 28 + 7 подборов + 4 передачи, Луценко 10 + 5 подборов, Сандул 9 + 8 подборов - 3 потери, Латкович 6, 2 Носков

Счет в серии - 0:1