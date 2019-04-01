Свитолина и ее парень покорили сеть зажигательным танцем (видео)
15:54, 01 апреля 2019Другое
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Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис в совместном Instagram опубликовали видео совместного танца.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина - новая теннисная пара / instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень - французский теннисист Гаэль Монфис в совместном Instagram опубликовали видео совместного танца.
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина сообщила, что приняла решение сделать паузу в своих выступлениях из-за болей в колене.
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