Свитолина и ее парень покорили сеть зажигательным танцем (видео)

Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис в совместном Instagram опубликовали видео совместного танца.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень - французский теннисист Гаэль Монфис в совместном Instagram опубликовали видео совместного танца.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина сообщила, что приняла решение сделать паузу в своих выступлениях из-за болей в колене.