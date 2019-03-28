Филадельфия в серии буллитов обыграла Торонто, Калгари уступил Далласу в НХЛ

"Колорадо" одолел "Вегас".

Накануне состоялись четыре поединка регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» победила «Торонто» со счётом 5:4 в серрии буллитов. Автором победного броска стал форвард Шон Кутюрье. "Даллас" одержал победу на выезде с "Калгари"", "Колорадо" победил "Вегас", а "Бостон" "перестелял" "Рейнджерс". Филадельфия – Торонто – 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 5 Браун (Готье, Эннис), 0:2 – 12 Кадри (Браун), 1:2 – 23 Конекны (Лоутон, Сэнхайм), 2:2 – 28 Гудас (Найт, Хегг), 3:2 – 35 Кутюрье (Проворов, Сэнхайм), 3:3 – 41 Мэттьюс (), 4:3 – 49 Хартман (Найт, Лоутон), 4:4 – 51 В. Нюландер (Мэттьюс). Бостон – Рейнджерс – 6:3 (1:1, 1:0, 4:2) Шайбы: 1:0 – 2 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 1:1 – 16 Зибанежад (Бучневич, Строум), 2:1 – 29 Пастрняк (Крюг, Крейчи), 3:1 – 43 Дебраск (Крейчи, Пастрняк), 3:2 – 45 Строум (Шей, Хауден), 4:2 – 52 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 5:2 – 56 Бержерон (Маршанд, Пастрняк), 6:2 – 57 Макэвой (Койл, Хара), 6:3 – 59 Зибанежад (Деанджело, Наместников). Калгари – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 17 Радулов (Сегин, Хинтц), 0:2 – 52 Хейсканен (Янмарк-Нюлен, Факса), 1:2 – 58 Броди (Годро, Хэнифин). Колорадо – Вегас – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Калверт (Бэрри, Джост), 2:0 – 8 Маккиннон (Керфут, Бэрри), 3:0 – 27 Бэрри (Седерберг), 3:1 – 30 Штястны (Так, Меррилл), 3:2 – 34 Смит (Маршессо, Карлссон), 4:2 – 37 Бурк (Маккиннон, Задоров), 4:3 – 56 Так (Стоун, Штястны)

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