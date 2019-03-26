Сестры Семеренко еще минимум год готовы отдавать себя биатлону - тренер сборной Украины

Один из наставников украинской команды Григорий Шамрай подбил краткие итоги сезона.

Тренер сборной Украины по биатлону Григорий Шамрай сообщил, что Валентина и Вита Семеренко могут продолжить карьеру еще минимум на сезон.

«Сезон действительно был очень сложным, но бронзовая медаль в эстафете на чемпионате мира немного сгладила ситуацию. Хочется поблагодарить и Юлию Журавок, которая нас, так сказать, поддержала своей серебряной наградой на чемпионате Европы. Есть и результаты неплохие у нас, но также есть над чем работать.

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В пятницу будет тренерский совет, на котором будем выбирать дальнейший план подготовки, анализировать минувший сезон, и все это делать с прицелом на Пекин. Проблем хватало этой зимой, но что-то глобально одно назвать пока сложно.

Что касается Виты и Вали, то физически они здорово себя чувствуют, и сейчас главное – их личная мотивация. У меня она точно есть, и у них она не пропала. Посмотрим, как они проведут этот отпуск, и с какими целями вернутся на новую подготовку. Как минимум еще год они точно готовы отдавать себя биатлону», – отметил Григорий Шамрай в комментарии biathlon.com.ua.

Напомним, члены сборной Украины по биатлону вернулись на родину после завершения сезона-2018/19, среди них - чемпион мира Дмитрий Пидручный.