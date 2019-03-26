Боец Конор Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств

На счету 30-летнего спортсмена — 21 победа в 25 боях.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеру посредством сообщения в своем Twitter.

"Ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии", – заявил 30-летний ирландец.

Впрочем, подобное объявление Макгрегор уже делал и также - посредством поста в Twitter. И далеко не многие уверены в том, что ирландец действительно покинет октагон.

На счету спортсмена 21 победа в 25 боях. Также он известен своей мегапопулярностью в мире - 30 миллионов подписчиков в Instagram.

Глава UFC Дана Уайт, в связи с заявлением спортсмена, заметил:

"У него есть деньги, его виски просто взрывает рынок. Так что я понимаю его. Если бы я был на его месте, я бы тоже завершил карьеру. Он уходит из боев, но не перестанет работать. Он будет занятым из-за виски и я уверен, что у него есть другие вещи, над которыми он работает. На него было так весело смотреть! Он совершил невероятные вещи в этом виде спорта. Я счастлив за него и с нетерпением хочу увидеть его успехи за пределами октагона", – сказал Уайт.