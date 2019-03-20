Южненский Химик захватил лидерство в чемпионате Украины по баскетболу

Николаев уступил дома южненскому Химику в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч – 68:80.

Николаев уступил дома южненскому Химику в поединке регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 68:80, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева в начале встречи сразу ошеломили гостей рывком 10:0. Южненцы никак не могли наладить конструктивные действия ни в атаке, ни в защите. Однако в тайм-ауте Виталию Степановскому удалось подобрать подходящие слова. Химик сразу ответил своим рывком 7:0. Игра в конце стартовой четверти несколько выровнялась. Николаевцы в итоге получили 3 очка преимущества.

Уже в начале второй 10-минутки южненцы сравняли счет и вышли вперед. Хозяева сначала пытались не отставать. И впоследствии преимущество Химика становилась ощутимее. Хозяева еще сохраняли за собой преимущество в реализации бросков с игры, но уже за штрафными и другими статистическими компонентам игры гости уверенно пошли вперед. Это также синхронно отразилось на счете. На большой перерыв "Химик" имел уже 11 очков запаса.

Несмотря на существенные кадровые потери, отсутствие Онуфриева с Петровым и свежее повреждение Жуковского, хозяева все же все силы отдавали борьбе за результат. По ходу третьей 10-минутки николаевцы смогли сократить отставание до 6 очков. Впрочем, у Химика резерва для усиления оказалось больше. То же в заключительной четверти гости вернули 11-очковую разницу.

В последней части поединка игровое преимущество Химика стала более очевидной. В хозяева не нашлось аргументов, чтобы попытаться спасти поединок.

То же южненцы уверенно довели встречу до победы, которая подняла их на первое место турнирной таблицы перед заключительным матчем регулярного чемпионата.

Несмотря на поражение у хозяев старались быть максимально полезными Приймак (20 очков, 7 подборов) и Адедиран (14 очков, 9 подборов). У победителей наибольший вклад в победу сделал Джонс (20 очков, 7 подборов).

Заключительный поединок регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Николаев сыграет по два дня дома против Одессы. Южненцы того же дня сыграют в Запорожье.

Суперлига Пари-Матч

20 марта

Николаев – Химик (Южный) – 68:80 (17:13, 13:28, 20:20, 18:19)

Николаев: Приймак 20 очков, 7 подборов; Адедиран 14о, 9пд, 4пр.

Химик: Джонс 20о, 7пд, 2пр; Павлов 13о, 7пд, 3пр; Рябчук 13о, 4пд, 2пр.

Киев-Баскет - Днепр 85:77 (22:22, 23:19, 22:20, 18:16)

Киев-Баскет: Горобченко 12 + 6 подборов + 5 передач, Луценко 8, Крутоус 14, Нванкво 0 + 2 подбора, Сандул 10 + 4 подбора - старт; Петров 14 + 6 подборов, Крик 4, Носков 9, Челован 8, Латкович + 6 передач

Днепр: Мішула 16 + 5 передач, Вильховецкий 4, Закурдаєв 10, Тимофеенко 13 + 6 подборов, Натяжко 2 - старт; Фесенко 4 + 5 подборов, Кушниров, Ревзин 11, Сизов 3 + 4 передачи, Глебов 6 + 4 подбора, Шундель 6 + 4 передачи), Кожемякин.

БК Черкасские Мавпы – БК Политехник – 89:91 (26:25, 17:26, 23:21, 23:19)

ЧМ: Янг - 24оч, 10рп; Коуклі - 20оч, 6пб, 7рп; Кольченко - 14оч.

Х: Грэм - 25оч, 14пб, 6рп; Кромер - 21оч, 9рп; Рочняк - 12оч, 6пб.

БК Запорожье – БК Одесса 96:87 (26:26, 26:11, 19:21, 25:29)

Запорожье: Трент 27 + 7 подборов, Шевченко 21 + 5 подборов, Холтон 15 подборов + 4, Кондраков 10 + 6 передач.

Одесса: Хелманіс 16 + 10 подборов, Мартин 16 + 2 подбора, Мэйси 13 + 8 передач, Шеляковс 11 + 6 подборов