Атланта украинца Леня уступила Хьюстону, Харден установил историческое достижение в НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Милуоки» одержал победу над «Лейкерс». «Миннесота» дома уступила «Голден Стэйт».

Центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Хьюстона". В игре с Джеймсом Харденом и компанией украинец провел на площадке 12 минут, отличившись за это время 2 очками и 1 подбором.

В итоге, именно Харден стал самым результативным игроком матча, заработав 31 очко и совсем немного не дотянув до трипл-дабла. Помимо этого, Харден установил историческое достижение: он стал первым баскетболистом за всю историю НБА, которому удалось заработать не меньше 30 очков в матчах со всеми 29 командами в рамках одного сезона.

Шарлотт – Филадельфия 114:118 (30:31, 29:31, 30:23, 25:33)

Шарлотт: Уокер (21), Батюм (9), Бриджес (8 + 10 подборов), Бийомбо (8), Марв. Уильямс (7) – старт; Лэмб (26 + 11 подборов), Камински (14), Бэйкон (13),Кидд-Гилкрист (6), Грэм (2), Мэк (0).

Филадельфия: Б. Симмонс (28 + 8 подборов), Редик (27 + 10 подборов + 8 передач), Батлер(23 + 9 передач), Харрис (22 + 11 подборов), Джонсон (4) – старт; Эннис (14),Макконнелл (0), Болден (0), Скотт (0), Марьянович (0).

Атланта – Хьюстон 105:121 (25:25, 22:28, 25:31, 33:37)

Атланта: Янг (21 + 12 передач + 7 потерь), Коллинз (20 + 10 подборов), Принс (16),Дедмон (8 + 7 подборов), Хертер (4) – старт; Картер (15), Бембри (14 + 9 подборов), Бэйзмор (3), Джонсон (2), Лень (2), Адамс (0), Андерсон (0),Дэвис (0).

Хьюстон: Харден (31 + 8 подборов + 10 передач), Капела (26 + 11 подборов), Пол (13 + 11 передач), Гордон (12), Такер (6) – старт; Хауз (19), Фарид (8), Кларк (3),Грин (2), Риверс (1).

Милуоки – Лейкерс 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17)

Милуоки: Миддлтон (30 + 10 подборов + 6 потерь), Лопес (28 + 9 подборов + 4 блок-шота), Миротич (23), Бледсоу (14 + 8 подборов + 7 передач), Снелл (0) – старт; Коннотон (13 + 8 подборов), Джордж Хилл (4), Уилсон (3), Фрэйзер(0).

Лейкерс: Кузма (17), Рондо (13 + 10 передач + 7 потерь), Буллок (13), Макги (6 + 11 подборов), Мускала (2) – старт; Колдуэлл-Поуп (35), Харт (6), Вагнер (5),Карусо (4), А. Ингрэм (0), Бонга (0), Уильямс (0).

Миннесота – Голден Стэйт 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26)

Миннесота: Таунс (26 + 21 подбор + 7 потерь), Уиггинс (20 + 8 подборов + 6 передач),Окоги (19), Шарич (13), Джонс (10 + 7 передач) – старт; Бэйлесс (10),Толливер (7), Дженг (2), Бэйтс-Диоп (0), Рейнольдс (0), Гибсон (0).

Голден Стэйт: Карри (36), Томпсон (28), Дюрэнт (17 + 9 передач), Грин (5 + 10 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Богут (2) – старт; Жеребко (18), Кук (5), Ли (2),Игудала (2), Луни (2), Эванс (0), Маккинни (0 + 9 подборов), Белл (0).

Сакраменто – Бруклин 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45)

Сакраменто: Фокс (27 + 9 передач + 5 потерь), Барнс (17 + 7 подборов), Бьелица (14 + 10 подборов), Хилд (8), Коули-Стайн (7 + 9 подборов) – старт; Бэгли (28 + 7 подборов), Богданович (10), Джайлз (9), Брюэр (1), Феррелл (0).

Бруклин: Расселл (44 + 12 передач + 5 потерь), Аллен (13 + 7 подборов), Харрис (9),Леверт (6 + 6 передач), Куруц (6) – старт; Холлис-Джефферсон (14),Динуидди (10), Кэрролл (9), Дадли (6), Дэвис (6), Грэм (0).

Клипперс – Индиана 115:109 (25:16, 30:33, 34:26, 26:34)

Клипперс: Галлинари (24), Харрелл (20 + 12 подборов), Гилджес-Александер (17).

Индиана: Эванс (19), Богданович (19), Макдермотт (17).