Атланта украинца Леня уступила Бостону, Финикс в овертайме дожал Новый Орлеан в НБА

"Денвер" обыграл "Индиану".

Накануне прошли очередные поединки регулярного чемпионата НБА.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень заработал 7 очков в матче против "Бостона". Украинец начал матч со скамейки запасных и провел на паркете всего 11 минут. Также на счету украинца одна передача и 4 подбора. Лень дважды неточно бросал трехочковые, реализовал 3 из 6 бросков внутри дуги, а также забросил один мяч со штрафной отметки. Игра завершилась поражением "Атланты" со счетом 120:129.

«Бостон» – «Атланта» 129:120 (43-36, 31-26, 31-30, 24-28)

«Бостон» : Ирвинг (30 + 11 подборов + 9 передач), Моррис (19 + 11 подборов), Тейтум (18 + 8 подборов), Смарт (16 + 9 передач + 5 перехватов), Хорфорд (9) - старт; Оджолей (1), Тайс (3), Хэйворд (0), Бэйнс (5), Розир (5), Браун (23)

«Атланта»: Янг (26 - 6 потерь), Коллинс (20 + 11 подборов), Принс (17), Хертер (10), Дедмон (5 + 13 подборов) - старт; Бембри (4), Картер (16), Лень (7), Адамс (3), Бэйзмор (12)

«Новый Орлеан» – «Финикс» 136:138 ОТ (31-34, 29-32, 25-23, 37-33, 14-16)

«Новый Орлеан»: Рэндл (21 + 11 подборов - 5 потерь), Пэйтон (16 + 13 подборов + 16 передач), Дэвис (15 + 11 подборов), Джексон (14), Уильямс (10) - старт; Диалло (10 + 10 подборов), Джонсон(5), Миллер (16), Окафор (15), Бертанс (3), Кларк (11)

«Финикс»: Букер (40 + 13 передач - 7 потерь), Убре (32), Бендер (13 + 6 фолов), Эйтон (8), Мелтон (6 + 8 подборов) - старт; Спалдинг (8), Джексон (19 + 7 подборов), Бриджес (12), Дэниелс (0)

«Вашингтон» – «Мемфис» 135:128 (35-37, 34-34, 36-32, 30-25)

«Вашингтон»: Бил (40 + 7 передач), Портис (18), Саторански (15 + 7 передач), Грин (15), Ариза (8) - старт; Паркер (20 + 11 подборов - 5 потерь), Браун мл. (5), Брайант (10 + 7 подборов), Рэндл (4)

«Мемфис»: Конли (28 + 12 передач), Валанчунас (22 + 8 подборов), Брэдли (21), Холидэй (9), Кабокло (3) - старт; Рэбб (2), Парсонс (16), Майлз (0), Ноа (15 + 8 подборов), Райт (5), Дорси (7)

«Сан-Антонио» – «Портленд» 108:103 (23-21, 25-29, 24-26, 36-27)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (21 + 8 подборов), Уайт (13), Олдридж (12 + 8 подборов), Форбс (11), Пелтль (8 + 5 блокшотов) - старт; Бертанс (7), Гэй (13 + 7 подборов), Миллс (12), Белинелли (11)

«Портленд»: Лиллард (34), Нуркич (24 + 16 подборов - 5 потерь), Харклесс (11), МакКоллум (10), Амину (2) - старт; Лэйман (4 + 7 подборов), Кантер (0), Тернер (0), Худ (13), Карри (5)

«Оклахома» – «Голден Стэйт» 88:110 (27-40, 19-24, 25-23, 17-23)

«Оклахома»: Джордж (29 + 13 подборов), Грант (11), Адамс (9 + 9 подборов), Уэстбрук (7 + 8 подборов + 9 передач), Фергюсон (2) - старт; Ноэл (3), Паттерсон (0), Моррис (8), Надер (3), Шредер (15), Диалло (0), Бертон (1)

«Голден Стэйт»: Карри (33 + 7 подборов), Томпсон (23 + 8 подборов), Казинс (12 + 8 подборов), Грин(9 + 8 подборов), Игудала (2) - старт; Жеребко (2), Белл (2), МакКинни (7 + 7 подборов), Луни (4), Ливингстон (6), Кук (8), Ли (0), Эванс (2)

«Даллас» – «Кливленд» 121:116 (34-26, 32-31, 34-31, 21-28)

«Даллас»: Хардуэй-младший (22), Пауэлл (16 + 6 фолов), Брансон (16 + 7 передач), Финни-Смит(14), Новицки (14) - старт; Клебер (18 + 12 подборов), Джексон (4), Берк (11), Харрис (6 + 9 передач)

«Кливленд»: Секстон (28), Лав (22 + 12 подборов), Осман (22), Жижич (11), Найт (5) - старт; Крисс(4), Кларксон (17), Стаускас (3), Нваба (4)

«Юта» – «Бруклин» 114:98 (28-21, 31-21, 24-22, 31-34)

«Юта»: Митчелл (24), Гобер (23 + 17 подборов), Фэйворс (13 + 12 подборов), Рубио (12), Инглс (2) - старт; Краудер (12), Ньянг (10), О'Нил (0), Юдо (0), Нето (9), Корвер (9)

«Бруклин»: Расселл (20), Куруч (8), Леверт (6), Харрис (6), Аллен (4 + 4 блокшотов) - старт; Дэвис (2 + 11 подборов), Уильямс (4), Холлис-Джефферсон (6), Дадли (0), Кэрролл (5), Динуидди (22), Пинсон (12), Грэм (3)

«Денвер» – «Индиана» 102:100 (25-36, 32-24, 22-15, 23-25)

«Денвер»: Йокич (26 + 7 подборов), Бартон (17), Мюррэй (17), Миллсэп (15 + 13 подборов), Харрис(10) - старт; Эрнангомес (0), Лайлс (0), Пламли (4 + 6 фолов), Моррис (2), Бизли (11)

«Индиана»: Янг (18 + 10 подборов), Коллисон (17), Богданович (16), Тернер (15), Мэттьюз (7) - старт;Сабонис (16 + 7 подборов), МакДермотт (5), Джозеф (1), Эванс (5)