Украинские биатлонисты заняли 12-е место в мужской эстафете ЧМ по биатлону

Наша команда хорошо отработала на огневых рубежах, но не смогла по скорости соперничать с лидерами.

В Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская эстафетная гонка чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины замкнула дюжину сильнейших.

Наша команда выступала в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы неплохо отработали на огневых рубежах, затратив всего 7 дополнительных патронов, но заметно уступали основным соперникам в скорости. Если Прима привез партнерам по команде всего 16,1 секунды отставания, то у Семенова было уже 1 минута 55.3 секунды. И в дальнейшем Тищенко и Ткаленко никак не могли сократить отставание и приблизиться к лидерам.

Победителем гонки стала сборная Норвегии с блистательными братьями Бе в составе. Призерами - команды Германии и России.

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами, в которых примут участие по 30 сильнейших гонщиков мира на данный момент.