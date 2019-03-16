Одесса впервые в сезоне победила Черкасские Мавпы в матче баскетбольной Суперлиги

Игра в Одессе завершилась со счетом 88:85.

В субботу Одесса принимала Черкасские Мавпы в последнем перенесенном матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Команды провели очень результативную первую четверть. Оба коллектива атаковали с высоким процентом, а игра проходила в солидном темпе. Равная первая четверть завершилась со счетом 29:27 в пользу одесситов, у которых, как и у жителей города, удачно в игру вошли игроки лавы, сообщает официальный сайт соревнований.

Во второй десятиминутке команды немного сбавили обороты в нападении, а хозяевам удалось сохранить преимущество перед большим перерывом. Команда Олега Юшкина выиграла первую половину «+4», а в составе одесситов стоит отметить Шелякова, который удачно вошел в игру со скамейки, набрав 15 очков. У черкассцев в краске плодотворно работал Коуклі, который принес своей команде 14 очков до большого перерыва.

Ключевым отрезком третьей четверти стал рывок Черкасских Обезьян под занавес десятиминутки, благодаря которому команда Максима Михельсона не только догнала соперника, но и вышла в лидеры перед заключительным отрезком игры. Очень своевременными для гостей стали два точных дальних в исполнении Чумакова, которые добавили уверенности горожанам в нападении.

Но последнее слово в этом матче было за хозяевами, причем решалась судьба поединка, как и в предыдущем матче, на последней минуте. В решающие две минуты игры команды входили при равном счете, а заключительную начинали за «+1» для хозяев после одного точного штрафного от Пустозвонова.

В ключевом владении Мэйси взял игру на себя, но Отверченко обокрал американца, убежал в быстрый отрыв и не сумел вывести свою команду вперед - лей-ап снайпера черкасс оказался неточным. Мэйси исправился за ошибку, причем как исправился! Американец уже в следующем нападении реализовал трехочковый бросок, который решил судьбу этого матча.

Одесса получила 4 очка преимущества за 40 секунд до конца, Обезьяны попытались сравнять счет, но времени чемпионам Украины в этот раз не хватило. Одесситы удержали преимущество и, пропустив в последней четверти 11 очков, впервые в сезоне победили черкащан - 88:85. Таким образом команда Олега Юшкина обходит в турнирной таблице команду Максима Михельсона и выходит на 6 место в турнирной таблице, опережая черкасс на одну победу.

В рамках заключительной недели регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Одесса сыграет на выезде против Запорожья и Николаева, а Обезьяны дома будут принимать Политехник и Днепр.

Суперлига Пари-Матч. Одесса

Одесса - Черкасские Обезьяны 88:85 (29:27, 21:19, 21:28, 17:11)

Одесса: Мэйси 20 + 9 подборов + 7 передач + 3 перехвата, Пустозвонов 17 + 3 подбора + 2 передачи, Пирс 8, Хелманіс 7, Беликов 6 - старт, Шеляков 21 + 7 подборов, Щепкин 9, Ткачук 0, 0 Новиков

Черкасские Обезьяны: Коуклі 19 + 9 подборов, Отверченко 15 + 4 передачи + 3 перехвата, Кольченко 14 + 3 передачи + Липовцев 6, Бояркин 3 - старт, Чумаков 10 + 4 подбора, Никс 7, Янг 7 + 5 передач - 6 потерь, Ткаченко 4, Воевода 0