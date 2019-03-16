«Кременчук» минимально обыграл «Днепр» и вышел вперед в серии плей-офф УХЛ

Единственной шайбой в игра отметился Алексей Ворона.

В субботу состоялся третий поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между херсонским «Днепром» и «Кременчуком».

Гости віиграли матч с минимальным счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

То, что в этом матче будет дуэль поистине равной, команды-соперники начали показывать уже с первых минут встречи. И хоть обе команды имели достаточно моментов у ворот противников, но отличная игра вратарей Олега Петрова и Никиты Гордюшина свела голы до минимума.

Первого взятия ворот болельщикам пришлось ждать аж до самого экватора матча. Алексей Ворона вошел в зону и с точки для вбрасывания бросил по воротам Петрова, который не успел среагировать.

После этого херсонцы ринулись в атаку и взяли игру под свой контроль, но до конца второй двадцатиминутки так и не сумели сравнять счет.

Третья двадцатиминутка также вышла безголевой, несмотря на все попытки обеих команд отличиться. На заключительную минуту игры Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но и это не помогло херсонцам сравнять счет.

Таким образом «Кременчук» сумел добыть минимальную победу в матче, а Никита Гордюшин сумел оформить первый шатаут в текущем розыгрыше плей-офф.

Напомним, что четвёртый поединок команды сыграют уже 18 марта в 19:00.

«Днепр» - «Кременчук» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 1:2

Шайбы: 0:1 Ворона (Савченко, Красильников), 31:13