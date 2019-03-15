Вратарь "Далласа" Бишоп установил клубный рекорд по сухой серии и получил травму

Даллас выиграл очередной матч регулярного чемпионата у Миннесоты.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Бен Бишоп установил рекорд "Далласа" по сухой серии, однако получил травму во втором периоде и уступил место Антону Худобину, который закончил начатое.

Серия Бишопа достигла 230:53 минут, что превзошло достижение Эда Белфура (219:26 в 2000 году), сообщает официальный сайт лиги.

Худобин отразил 14 бросков из 15. Если бы не травма, у Бишопа был бы шанс стать пятым вратарем с сезона 1929-30, отыгравшим на ноль четыре матча подряд.

Игра завершилась со счетом 4:1.

Шестую победу в семи матчах "Старз" (37-28-5) принесли также голы Радека Факсы, Роопе Хинтца, Джоэла Л'Эсперансе и Александра Радулова (в пустые ворота). Три шайбы "Даллас" забросил за 142 секунды во втором периоде.

"Миннесота" (33-30-8) потерпела третье поражение подряд и уже на три очка отстала от "Аризоны" в борьбе за вторую "уайлд-кард".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 марта.

Баффало – Питтсбург – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 26 Кессел (Генцел, Кросби), 0:2 – 35 Думулин (Блюгерс, Малкин), 0:3 – 37 Хернквист (Кросби, Кессел), 0:4 – 50 Бьюгстэд (), 0:5 – 58 Генцел (Бьюгстэд, Тротман)

Айлендерс – Монреаль – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Пелек (Бовилье), 1:1 – 38 Джорди Бенн (Фолин, Байрон), 2:1 – 57 Ли (Барзэл)

Филадельфия – Вашингтон – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Коннолли (Карлсон, Кемпни), 0:2 – 9 Эллер (Хагелин, Коннолли), 1:2 – 21 ван Римсдайк (Гостисбеер), 1:3 – 28 Коннолли (Хагелин), 1:4 – 29 Уилсон (Орлов, Кузнецов), 2:4 – 32 Лоутон (Хегг, Хартман), 2:5 – 57 Кузнецов (Кемпни, Овечкин)

Оттава – Сент-Луис – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 33 Воланин (Дюклер, Бедкер), 2:0 – 59 Тирни ()

Детройт – Тампа-Бэй – 4:5 (2:0, 1:1, 1:4)

Шайбы: 1:0 – 2 Боуи (Расмуссен, Эн), 2:0 – 10 Хелм (), 3:0 – 23 Абделькадер (Гленденинг), 3:1 – 32 Стэмкос (Кучеров, Миллер), 3:2 – 41 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 3:3 – 48 Джонсон (Палат, Чернак), 3:4 – 48 Кучеров (Пойнт, Хедман), 3:5 – 56 Кучеров (Пойнт), 4:5 – 58 Расмуссен (Задина, Ванек)

Виннипег – Бостон – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Уилер (Шайфли, Лайне), 2:0 – 11 Шайфли (Уилер, Лайне), 2:1 – 17 Макэвой (Крейчи), 2:2 – 30 Нордстрем (Курали, Эккиари), 3:2 – 47 Труба (Шайфли), 4:2 – 53 Элерс (), 4:3 – 57 Койл (Крейчи, Хара)

Аризона – Анахайм – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Экман-Ларссон (Грабнер, Ричардсон), 2:0 – 19 Демерс (Келлер, Дворак), 2:1 – 20 Сильверберг (Ракелль, Шор), 3:1 – 24 Хиностроза (Кюмпер, Голигоски), 4:1 – 37 Хиностроза (Голигоски, Демерс), 5:1 – 59 Хиностроза (Фишер), 6:1 – 59 Кемпе (Фишер)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Арвидссон (Джохансен), 1:1 – 22 Вагнер (Руа, Льюис), 1:2 – 35 Смит (Йернкрук, Сиссонс), 1:3 – 37 Сиссонс ()

Сан-Хосе – Флорида – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Карлссон (Хеед, Влэшик), 1:1 – 11 Макгинн (Гаврилюк, Экблад), 2:1 – 14 Лабанк (Диллон, Браун), 2:2 – 21 Хант (Шейэн, Брауэр), 2:3 – 38 Хоффман (Барков, Йэндл), 2:4 – 48 Ватрано (Трочек, Хоффман)

Миннесота – Даллас – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Факса (Полак, Комо), 0:2 – 25 Хинтц (Клингберг, Сегин), 0:3 – 26 Л'Эсперанс (Хейсканен, Бенн), 1:3 – 29 Цукер (Хант, Оберг), 1:4 – 59 Радулов (Сегин)