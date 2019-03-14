Киевский Автомобилист завоевал золото на хоккейном турнире Пражская бочка-2019

В качестве приза победителей ждали 20 литров хмельного напитка.

В столице Чехии завершился традиционный международный хоккейный турнир среди любителей "Пражская бочка".

Первое место на турнире с участием 12 коллективов, представляющих Канаду, Финляндию, Великобританию, Швейцарию, Россию, Словакию и Норвегию, заняла украинская команда "Автомобилист" (Киев). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На групповой стадии киевляне разгромили британских "Surrey Lions" - 9:0, а также со счетом 4:3 сломили сопротивление команды Словакии, заняв первое место в группе.

В полуфинале хоккеисты "Автомобилиста" победили российский "Возовоз". Основное время игры завершилось вничью - 3:3, а в серии буллитов украинцы были точнее. Наконец, в поединке за главный титул украинцам противостоял коллектив из Финляндии "Pälkäneen lukko". Здесь также пришлось прибегнуть к послематчевым буллитам, поскольку в игровое время преимущества не добилась ни одна из команд - 2:2. В соревновании нервов и мастерстве пробития "хоккейных пенальти" киевляне вновь оказались сильнее. Эмоции и радость от победы зашкаливали.

Помимо традиционных медалей и кубков, триумфаторов "Пражской бочки" ждал вкусный приз - 20 литров чешского пива.

Добавим, что регламент турнира не препятствовал участию в матчах хоккеистов-профессионалов - в составе некоторых команд выходили на лед даже экс-игроки НХЛ. Что касается победителей, то идейным вдохновителем и одним из ведущих игроков «Автомобилиста» является экс-хоккеист «Сокола», «Беркута», «Белого Барса» и других клубов Тарас Бега.