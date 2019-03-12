Украинка Цуренко проиграла 9-й ракетке мира в борьбе за выход в 1/8 финала в Индиан-Уэлссе

Далее по турнирной сетке идет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть барьер третьего раунда престижного турнира категории WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэлссе.

В поединке с девятым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси украинка уступила в двух партиях со счетом 2:6, 5:7. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Поединок продолжался 1 час 23 минуты. В первой партии на три брейка белоруски наша теннисистка ответила одним. Вторая партия получилась более упорной. Проигрывая со счетом 2:5 и находясь в одном гейме от поражения в матче, Цуренко сумела сравнять счет - 5:5. И все же концовка партии осталась за фаворитом матча, которая взяла решающее очко на подаче украинской спортсменки.

Стоит отметить, что для Цуренко это был 31-й матч в карьере против соперницы из топ-10. На счету Леси восемь побед над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA.