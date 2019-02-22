Свитолина проиграла швейцарке Бенчич и не попала в финал теннисного турнира в Дубаи

Матч завершился на тай-брейке в решающей партии.

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 1/2 финала теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Элина Свитолина проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (5), сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 1 час 58 минут.

За это время украинка выполнила 7 эйсов и допустила столько же двойных ошибок. Вместе с тем, она выиграла 84 из 175 розыгрышей мячей.

Свитолина вела в решающем сете со счетом 5:3, а при 5:4 подавала на матч, но проиграла гейм "под ноль". - 5:5 После этого соперницы обменялись геймамоми, а в решающем - на тай-бреке - украинка уступила со счетом 5:7.

Таким образом, Свитолина проиграла второй полуфинал крупного турнира подряд. Неделю назад она уступила на этой же стадии соревнования в Дохе (Катар).