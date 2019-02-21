Украинцы финишировали на 7-м месте в смешанной эстафете ЧЕ-2019 по биатлону

«Сине-желтые» закончили гонку с отставанием в 1 минуту 43 секунд от победителей эстафеты сборной Швеции.

Сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Сергея Семенова и Артема Примы заняла седьмое место на чемпионате Европы в Раубичах в смешанной эстафете.

«Сине-желтые» заработали один штрафной круг и финишировали с отставанием в 1 минуту 43 секунд от победителей эстафеты сборной Швеции. Второе место заняли представители Германии, третье - Беларуси.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета:

1. Швеция (0+8) 1:05:16,0

2. Германия (0+6) +17,7

3. Беларусь (0+6) +29,8

4. Россия (0+6) +47,3

5. Норвегия (0+5) +1:19,8

6. Болгария (0+6) +1:30,0

7. Украина (1+7) +1:43,9

8. Италия (0+5) +2:10,8

Напомним, в одиночной смешанной эстафете сборная Украины заняла 11-е место.