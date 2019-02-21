Украинцы финишировали на 7-м месте в смешанной эстафете ЧЕ-2019 по биатлону
20:01, 21 февраля 2019Другое
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«Сине-желтые» закончили гонку с отставанием в 1 минуту 43 секунд от победителей эстафеты сборной Швеции.
Анастасия Меркушина / biathlon.com.ua
Сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Сергея Семенова и Артема Примы заняла седьмое место на чемпионате Европы в Раубичах в смешанной эстафете.
«Сине-желтые» заработали один штрафной круг и финишировали с отставанием в 1 минуту 43 секунд от победителей эстафеты сборной Швеции. Второе место заняли представители Германии, третье - Беларуси.
Чемпионат Европы. Смешанная эстафета:
1. Швеция (0+8) 1:05:16,0
2. Германия (0+6) +17,7
3. Беларусь (0+6) +29,8
4. Россия (0+6) +47,3
5. Норвегия (0+5) +1:19,8
6. Болгария (0+6) +1:30,0
7. Украина (1+7) +1:43,9
8. Италия (0+5) +2:10,8
Напомним, в одиночной смешанной эстафете сборная Украины заняла 11-е место.
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