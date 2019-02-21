Украинцы Журавок и Пидручный стали 11-ми в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Гонку выиграли россияне.

В рамках чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украинская пара Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный финишировала на 11-м месте с отставанием от лидера в 1 минуту и 19,5 секунды.

Победителем гонки стала Россия, за которую бежали Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. Им удалось финишировать за 36 минут и 30 секунд. Второе место занял шведский тандем Анна Магнуссон и Йеспер Нелин (+20,6), а за ними расположилась Франция, которую представляли Аристид Бегю и Лу Лоран (+29,0).

Сегодня в Раубичах пройдет также смешанная эстафета среди четверок, которая стартует в 18:00 по киевскому времени.

Чемпионат Европы по биатлону (Раубичи, Беларусь)

Сингл-микст

1. Россия (Евгения Павлова – Дмитрий Малышко) (1+9) – 36:30,0

2. Швеция (Анна Магнуссон – Йеспер Нелин) (0+6) – 20,6

3. Франция (Лу Жанмонно Лоран – Аристид Бегю) (0+6) – 29,0

...11. Украина (Юлия Журавок – Дмитрий Пидручный) (1+10) – 1:19,5