Центровой Барселоны Пустовой поможет сборной Украины в матчах против Черногории и Словении

Испанский гранд отпустил украинского легионера на матчи национальной команды.

Центровой испанской Барселоны Артем Пустовой все же присоединится к национальной сборной Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019.

Клуб Пустового сначала не отпускал игрока в ряды сборной, но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и баскетболисту, позволив ему присоединиться к лагерю национальной команды, сообщает официальный сайт ФБУ.

Сегодня, 21 февраля, Барселона в домашнем матче Евролиги играет дома против Басконии и сразу после игры Пустовой отправится в ряды сборной Украины.

Игрок принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых набирал 5.0 очка, делал 2.8 подбора и 1.2 передачи в среднем за 14.3 минуты на площадке в майке сборной Украины.

Национальная команда в ближайшее время проведет матчи против Черногории (22 февраля, Киев) и Словении (25 февраля, Любляна).