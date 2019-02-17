Ястремская проиграла испанке Мугурусе в первом матче теннисного турнира в Дубаи
19:26, 17 февраля 2019Другое
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Игра проходила в упорной борьбе и завершилась в трех партиях - 6:4, 3:6, 3:6.
Даяна Ястремская проиграла Мугурусе на старте соревнований в Дубаи / btu.org.ua
В Дубаи (ОАЭ) завершился матч первого круга теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Даяна Ястремская проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании.
Игра проходила в упорной борьбе и завершилась в трех партиях - 6:4, 3:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Девушки провели на площадке более двух часов. И Мугуруса только с седьмого матч-бола сумела оформить победу.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Леся Цуренко сумела выйти во второй круг турнира в Дубаи.
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