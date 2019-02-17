Ястремская проиграла испанке Мугурусе в первом матче теннисного турнира в Дубаи

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась в трех партиях - 6:4, 3:6, 3:6.

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч первого круга теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Даяна Ястремская проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании.

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась в трех партиях - 6:4, 3:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Девушки провели на площадке более двух часов. И Мугуруса только с седьмого матч-бола сумела оформить победу.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Леся Цуренко сумела выйти во второй круг турнира в Дубаи.