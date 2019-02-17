Цуренко прошла во второй круг теннисного турнира в Дубаи после отказа соперницы
16:09, 17 февраля 2019Другое
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Матч завершился досрочно со счетом 6:3, 2:0.
Леся Цуренко выиграла первый матч в Дубаи / Reuters
В Дубай завершился матч первого круга теннисного турнира серии WTA Dubai Duty Free Championships в котором украинка Леся Цуренко обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
Соперница отказалась от борьбы при счете 3:6, 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперниці провели на корте 1 час и 07 минут.
За это время украинка выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта.
Позже сегодня свой матч первого круга соревнований в ОАЭ проведет Даяна Ястремская.
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