Бостон продлил серию без поражений в основное время в НХЛ до семи игр

Команда обыграла Анахайм со счетом 3:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Бостон Брюинз одержали победу над Анахайм Дакс.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

30 сэйвов Ярослава Халака и голы Ноэля Аччиари, Джейка Дебраска и Криса Вагнера позволили "Бостону" (33-17-8) одержать четвертую победу подряд и продлить февральскую серию без поражений в основное время до семи игр (6-0-1). Для Халака шатаут стал четвертым в сезоне и 46-м в НХЛ.

"Анахайм" (22-27-9) потерпел первое поражение после увольнения главного тренера Рэнди Карлайла, которого заменяет генеральный менеджер Боб Мюррей. В воротах "Дакс" сыграл Кевин Бойл, двумя днями ранее против "Ванкувера" отыгравший на ноль в своем дебютном матче в НХЛ (в старте). В последних девяти встречах "Дакс" потерпели восемь поражений, а с 18 декабря их показатели составляют 3-16-4.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 февраля.

Баффало – Рейнджерс – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Нивс (Смит), 0:2 – 14 Фаст (Деанджело, Наместников), 1:2 – 20 Скиннер (Поминвилл), 1:3 – 21 Веси (Хэйс, Бучневич), 2:3 – 36 Скиннер (Далин, Райнхарт), 2:4 – 55 Бучневич (Шаттенкирк, Хэйс), 2:5 – 56 Наместников (), 2:6 – 59 Наместников (Зукарелло-Асен, Строум)

Каролина – Эдмонтон – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Нидеррайтер (Кэссиан, Уильямс, Ахо), 1:1 – 1 Драйзайтль (Кэссиан, Уильямс, Ахо), 2:1 – 2 Валльмарк (Ферланд, Терявяйнен), 3:1 – 56 Нидеррайтер (Уильямс, Ахо)

Миннесота – Нью-Джерси – 4:5 (2:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Хант (Гранлунд, Сутер), 2:0 – 9 Эрикссон Эк (), 2:1 – 20 Юханссон (), 3:1 – 22 Силер (Ро, Хант), 4:1 – 27 Гранлунд (Сутер, Сперджен), 4:2 – 38 Бутчер (Братт, Хишир), 4:3 – 48 Палмиери (Братт, Юханссон), 4:4 – 57 Лавджой (Заха, Агостино), 4:5 – 63 Хишир (Палмиери)

Анахайм – Бостон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Эккиари (Курали, Карло), 0:2 – 25 Дебраск (Крюг, Крейчи), 0:3 – 58 Вагнер (Хара, Курали).