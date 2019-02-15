Нью-Йорк прервал серию из 18 поражений в НБА после победы над Атлантой украинца Лэня

Украинский легионер набрал 6 очков в матче.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча, в одном из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Нью-Йорк Никс.

Матч завершился со счетом 91:106, сообщает официальный сайт соревнований.

Лень сыграл почти 24 минуты, но за это время заработал всего 6 очков. Украинец промазал из семи бросков с игры шесть, а набранные 6 очков были сформированы одним дальним попаданием и тремя мячами с линии штрафных.

Также Лень сделал 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 2 блок-шота.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 февраля.

Орландо – Шарлотт 127:89 (33:18, 38:18, 27:31, 29:22)

Орландо: Вучевич (17 + 11 подборов), Айзек (16), Фурнье (12 + 6 передач), Гордон (10 + 11 подборов), Огастин (8 + 7 передач) – старт; Росс (21), Айванду (11), Берч (8), Бриско (6 + 8 подборов), Грант (6), Мартин (6), Фрэйзер (4), Джефферсон (2).

Шарлотт: Лэмб (14), Зеллер (13 + 7 подборов), Уокер (10), Батюм (9 + 7 подборов), Марв. Уильямс (5 + 8 подборов) – старт; Монк (15), Мэк (6), Бриджес (6), Камински (5), Эрнангомес (4), Грэм (2), Бэйкон (0), Кидд-Гилкрист (0).

Атланта – Нью-Йорк 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

Атланта: Дедмон (21), Янг (16 + 11 передач), Принс (10), Коллинз (8), Хертер (0) – старт; Бэйзмор (16), Спеллмен (6 + 9 подборов), Лень (6), Картер (4), Бембри (2), Андерсон (2).

Нью-Йорк: Смит (19 + 7 передач), Дотсон (13), Корнет (11), Джордан (10 + 13 подборов), Нокс (9 + 10 подборов) – старт; Аллен (14 + 9 передач), Дженкинс (14), Трир (6), Робинсон (6 + 7 подборов + 4 блок-шота), Вонле (4).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 131:122 (31:31, 35:32, 35:26, 30:33)

Новый Орлеан: Рэндл (33 + 11 подборов + 6 передач), Холидэй (32 + 7 передач), Дэвис (14), Уильямс (9 + 12 подборов), Миллер (8) – старт; Мур (15), Окафор (12 + 8 подборов), Диалло (6), Джексон (2), Фрэйзер (0), Кларк (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (44 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Джордж (28 + 7 подборов + 6 передач), Фергюсон (6), Паттерсон (5), Адамс (4) – старт; Ноэл (22 + 13 подборов), Фелтон (9), Бертон (2), Надер (2).